PJ deteve mais dois Hells Angels

A Polícia Judiciária fez mais duas detenções no caso que envolve os motards Hells Angels. Os dois suspeitos foram detidos no Algarve e ficaram proibidos de sair do país bem como de participarem em eventos motard e de exercício da profissão de segurança privada.

São suspeitos dos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado, na forma tentada, roubo, ofensas à integridade física graves, ofensas à integridade física qualificadas e detenção de armas proibidas.

São já cerca de 60 os Hells Angels detidos desde o verão do ano passado. Uma parte do grupo encontra-se em prisão preventiva.

As detenções do verão ocorreram na sequência de um episódio de violência em Loures no restaurante de Mário Machado, líder de outro grupo Motard e de uma associação de cariz ultranacionalista.