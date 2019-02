Buscas da PJ na universidade de Trás-os-Montes

Buscas da Polícia Judiciária na Universidade de Trás-os-Montes. Em causa pode estar um protocolo assinado com uma universidade brasileira

A Polícia Judiciária realiza buscas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. De acordo com o "Correio da Manhã", as operações da PJ devem-se a uma fraude num protocolo com uma universidade brasileira.

Em 2016, uma reportagem da RTP revelava a existência de irregularidades de milhares de euros nas contas da universidade.

Na altura, o reitor Fontaínhas Fernandes garantiu que iria resolver o problema, um alegado desvio de dinheiro de propinas de estudantes brasileiros. Os acordos com o Brasil funcionaram entre 2004 e 2013. O reitor lembrou na altura que só tomou posse no verão desse ano.

O Expresso tentou contactar o reitor mas até ao momento não foi possível obter qualquer comentário ao caso.