Empresas de telecomunicações renovam o título de campeãs nas queixas dos consumidores

É sobre as operadoras de telecomunicações que a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) recebe mais queixas. Em 2018, segundo um balanço apresentado nesta quinta-feira, o sector voltou a ser o que foi alvo do maior número de reclamações, à semelhança daquilo que a organização constatou em anos anteriores.

No total, são 34.956 queixas na área das telecomunicações. E é da MEO que os consumidores mais reclamam, sobretudo por terem de pagar €1 para terem acesso, em papel, à factura dos serviços prestados. Seguem-se a NOS e a Vodafone.

Outra das situações mais reclamadas tem que ver com a polémica com a operadora NOWO e a Sport TV. Em novembro, os clientes da NOWO deixaram de ter sinal do canal desportivo. Entretanto, a Sport TV garantiu existir uma dívida por parte da operadora e, com base nesta alegação, desligou o sinal. A operadora assegurou que a origem do problema esteve no contrato, recusando-se a “aceitar as novas condições impostas”, incluindo “um custo 15% superior ao praticado até então”.

O período de fidelização, faturação, práticas comerciais desleais e dificuldade no cancelamento do contrato são outras das queixas.

Além do sector das telecomunicações, os consumidores também reclamaram dos serviços de compra e venda (25.345), “sobretudo nas vendas em linha da Worten”. Os problemas para ativar a garantia, o incumprimento dos prazos de entrega, a falta de informação, as práticas desleais nas promoções, o incumprimento dos prazos no direito de livre resolução no caso das vendas em linha são os problemas mais apontados.

A DECO destaca, ainda, o facto de, em caso de problemas com determinado produto, os pequenos retalhistas não assumirem responsabilidades e conduzirem o cliente para as marcas. “Tem de contactar a marca para acionar a garantia”, é uma resposta frequente. Mesmo entre os grandes retalhistas também se verificam situações de desresponsabilização e muitas vezes invocam o mau uso por parte dos consumidores.

Bancos em terceiro, CTT e CP entre as menções desonrosas

A Caixa Geral de Depósitos e a Wizink são os bancos com maior número de queixas na DECO. A banca ocupa o terceiro lugar no top de sectores com mais reclamações (19.249), principalmente devido à falta de informação sobre crédito à habitação, exclusão, franquias e valor da indemnização na área dos seguros.

Entre o “pior” do ano está, segundo a DECO, o “aumento do valor e redução drástica das isenções do pagamento de produtos financeiros”. Por outras palavras, as comissões bancárias. Ainda há dias, um estudo do Banco de Portugal dava conta de que os bancos lucraram 132,1 milhões de euros com a disponibilização de meios de pagamento como cartões de débito, pré-pagos e de crédito. Um valor que resulta, maioritariamente, das comissões cobradas.

Depois da banca, surgem a água e a energia, que em conjunto ocupam o quarto lugar da tabela (16.981 queixas). EDP Comercial, Endesa, Galp On, Goldenergy e Iberdrola estão entre as empresas mais visadas. Os motivos? Atraso no envio da fatura, consumos excessivos, dupla faturação, práticas comerciais desleais na mudança de comercializador, falta de informação e recurso à execução fiscal para pagamento.

Por último, a DECO destaca a CP - Comboios de Portugal e os CTT na categoria “Menções Desonrosas”. As duas empresas são acusadas da falta de qualidade dos serviços prestados aos clientes.

Fazendo o balanço, no último ano 376 mil consumidores entraram em contacto com a DECO para reclamar de produtos e serviços. Um número inferior a 2017, em que haviam sido contabilizados mais de 400 mil portugueses insatisfeitos. Independentemente do número, os líderes são os mesmos: as telecomunicações.