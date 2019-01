Portugueses tomam mais medicamentos

Os portugueses estão a tomar mais remédios. No ano passado, consumiram mais quatro milhões de embalagens de medicamentos do que no ano anterior. Os dados são revelados pela autoridade nacional do medicamento Infarmed, que sublinha que “apesar do referido aumento do consumo, tem sido possível não aumentar exponencialmente os valores da despesa dos utentes com medicamentos”.

Os peritos explicam que face ao aumento do consumo, fica “demonstrado claramente que a acessibilidade continua em níveis elevados”. A garantia é uma resposta à denúncia recente do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (Cefar) da Associação Nacional das Farmácias sobre a falta de 64,1 milhões de embalagens, 32,8% acima do valor registado em 2017.

“Relativamente à situação atual das dificuldades no acesso a medicamentos reportadas por utentes, durante o ano de 2018, o Infarmed recebeu 435 contactos, sendo que houve uma ligeira descida neste indicador, comparado com os 455 contactos de 2017 e com os 489 contactos de 2016”. Além disso, “alguns destes contactos referiam-se a faltas pontuais de medicamentos genéricos ou de marca com alternativa terapêutica no mercado nacional”, acrescentam os responsáveis do Infarmed.

Num documento enviado ao Expresso, é ainda sublinhado que no ano passado “foram realizadas 248 inspeções a farmácias e 150 inspeções a distribuidores por grosso de medicamentos e, apesar de em todas estas ações inspetivas se verificar a existência de questões relacionadas com faltas de medicamentos, não foi identificada nenhuma situação de especial relevo relativamente a anos anteriores”. No entanto, foi feito um reforço das medidas no terreno.

Já em janeiro, o Infarmed “aprovou o documento “Gestão da Indisponibilidade do Medicamento”, que, em conjunto com outras medidas de promoção da acessibilidade de medicamentos implementadas nos últimos anos, visa contribuir para uma gestão mais eficiente e integrada da indisponibilidade do medicamento, de modo a prevenir a sua ocorrência ou mitigar o impacto que possa causar no doente ou cidadão”.