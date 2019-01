Estação de metro dos Olivais alvo de intervenção no valor de 3,7 milhões de euros

A estação de metro dos Olivais vai ser alvo de uma reabilitação para tratamento de infiltrações, no valor dos 3,7 milhões de euros, cuja consignação de trabalhos está prevista para fevereiro, de acordo com o Metropolitano de Lisboa.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a empresa avançou estar previsto que a consignação dos trabalhos "ocorra no mês de fevereiro de 2019, estimando-se o prazo de 12 meses para a realização da obra".

De acordo com a portaria publicada segunda-feira em Diário da República e que entra em vigor esta terça-feira, o Metropolitano de Lisboa ficou autorizado a proceder à repartição dos encargos relativos ao contrato da Empreitada de Reabilitação dos Olivais, da linha Vermelha, até ao montante global de três milhões e setecentos mil euros.

Segundo o Metropolitano de Lisboa, vão ser realizadas intervenções de reabilitação para tratamento das infiltrações, e além de intervenções de reabilitação estrutural serão, também, realizadas intervenções de modernização de algumas escadas mecânicas danificadas pelas infiltrações.

O elevador de acesso à superfície vai igualmente ser alvo de modernização, assim como o sistema de bombagem da estação será reabilitado, segundo a empresa, que prevê ainda trabalhos de modernização no sistema de iluminação da zona dos acessos ao cais e do próprio cais de embarque.

A estação do metro dos Olivais vai ser alvo de intervenções de conservação do espaço, designadamente ao nível de tetos falsos, limpeza e reabilitação dos revestimentos e pinturas.

A portaria publicada em Diário da República refere ainda que os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato de empreitada são repartidos em dois anos, sendo atribuídos 100 mil euros em 2018 e 3,6 milhões de euros este ano.

De acordo com o diploma, a empreitada tinha como prazo de execução de 1 de dezembro de 2018 até 30 novembro de 2019, mas, segundo o Metropolitano de Lisboa, as portarias de extensão de encargos "são solicitadas com bastante antecedência, fazendo-se um planeamento da execução da empreitada".

No entanto, refere a empresa, "o cumprimento deste planeamento está sempre dependente da publicação da portaria de extensão de encargos a que diz respeito o pedido já que é este o instrumento que autoriza a realização da despesa em questão".

A portaria foi assinada pelo secretário de Estado do Orçamento, João Leão, a 14 de janeiro, mas já fora assinada a 12 de novembro de 2018 pelo secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Gomes.

Atualmente existem obras a decorrer nas estações de metro do Areeiro, enquanto a estação de Arroios está encerrada desde 19 de julho de 2017 igualmente para obras de ampliação, de modo a permitir a circulação de comboios com seis carruagens em toda a linha Verde. Os trabalhos deveriam ter terminado em janeiro deste ano.

O Metropolitano de Lisboa rescindiu no início de janeiro o contrato com o empreiteiro da obra da estação de Arroios devido ao atraso dos trabalhos, indicando que será lançado novo concurso público para a escolha de outro empreiteiro.