“É insustentável, não é digno”: o relato de uma portuguesa a bordo de um navio de resgate no Mediterrâneo 

Uma espera "insustentável" e "indigna" é como descreve à Lusa uma médica portuguesa a bordo do "Sea Watch 3" a situação de um novo grupo de 47 migrantes resgatados, que aguarda há nove dias por um porto para desembarcar.

Em contacto telefónico feito hoje a partir de Lisboa, Catarina Paulo, uma infeciologista que integra a atual missão do navio "Sea Watch 3", de uma organização não-governamental alemã com o mesmo nome, relata que depois do resgate, e perante as condições meteorológicas adversas e habituais do inverno, o navio lançou vários pedidos para atracar num porto seguro, pedidos esses que foram negados, nomeadamente por Malta e pela ilha italiana de Lampedusa.

"Estamos a chegar ao limite", alerta a médica voluntária, explicando que o navio está preparado para resgates que, no máximo, levam dois dias a chegar a um porto seguro.

"Nós já estamos nesta situação há nove dias. (...) Várias pessoas (estão) a dormir no chão. Quando chove, ou quando está frio, é pouco o que conseguimos fazer. Temos as casas de banho já completamente repletas e não conseguimos deitar os detritos porque estamos a três quilómetros e é proibido", prossegue.

Catarina Paulo integrou a missão número 18 do navio "Sea Watch 3" a 04 de janeiro e, após outras situações, esteve envolvida no resgate, a 19 de janeiro, deste novo grupo de migrantes que se encontra atualmente a três quilómetros da costa de Siracusa (Sicília, Itália) e que aguarda a autorização das autoridades italianas para atracar num porto seguro.

"O tempo não tem estado nada bom. Conseguimos ultrapassar uma tempestade. (...) Continuámos para este e aqui ao largo de Siracusa [Sicília] foi aceite, pelo menos conseguimos, lançar a âncora e protegermo-nos da tempestade", conta.

Segundo a médica portuguesa, e apesar do presidente da câmara de Siracusa ser favorável ao desembarque destas 47 pessoas, o governo italiano, em especial o ministro do Interior, Matteo Salvini, está a exercer uma grande pressão e a impedir o desembarque.

"Até há ameaças. Ele até ameaça que nos vai acusar de apoio a tráfico humano, que é ridículo", afirma.

"Conseguimos ver perfeitamente a costa [de Siracusa]", indica a médica, referindo que o navio da ONG alemã recebeu, entretanto, a visita a bordo de deputados do Parlamento italiano "que estão completamente do lado da missão".

É nesta situação que se encontram os 47 migrantes, incluindo 15 menores não acompanhados, a bordo do navio "Sea Watch 3", uma espera que, segundo Catarina Paulo, está a tornar-se "insustentável" e "não é digna".

Apesar dos mantimentos também estarem a escassear, Catarina Paulo destaca o apoio dado pela população italiana e pelo próprio presidente da câmara de Siracusa, que também já foi a bordo do "Sea Watch 3" e enviou mantimentos extra.

"Mas, nós estamos a chegar ao limite. É insustentável, não é digno. Não é suposto, não é suposto acontecer, não há igualdade de direitos", reforça a infeciologista.

E lembra o impacto profundo que esta espera tem nos migrantes a bordo do navio "Sea Watch 3", uma grande parte vítimas de violência durante a sua passagem pela Líbia, país que se tornou a placa giratória para centenas de milhares de migrantes que tentam alcançar a Europa através do Mediterrâneo.

"As pessoas sentem-se aprisionadas e consequentemente, surge o processo pós-traumático que têm todas elas. Começam a recordar-se de vários episódios pelos quais passaram (...) Alguns têm medo pelo facto de estar a demorar tanto tempo. Têm medo que nós voltemos para a Líbia, dizem que preferem morrer afogados a voltar para a Líbia. Um deles recusa comer há dois dias", afirma Catarina Paulo.

A médica portuguesa, cuja participação nesta missão deveria ter terminado na segunda-feira, quis deixar, no entanto, uma mensagem de alguma esperança.

"Não posso dizer que não vejo um fim à vista em breve. Acho que as pessoas, a população está do nosso lado, e há muitos dirigentes que estão do nosso lado, e há muitos países que também concordam que isto é inaceitável. Acho que o fim pode estar à vista, precisamos é que as pessoas percebam e saibam o que se está a passar", afirma.

A atual situação não é nova para o navio "Sea Watch 3" que ao longo dos últimos meses tem resgatado centenas de migrantes na rota do Mediterrâneo Central (da Líbia para Itália), à semelhança de outros navios de outras organizações internacionais, e tem aguardado vários dias em mar até obter autorização para aportar num porto europeu.