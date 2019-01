Cinco feridos em incêndio no Estabelecimento Prisional de Alcoentre

Três guardas e dois reclusos foram assistidos no local por causa da ocorrência, depois de um recluso ter queimado um colchão dentro da cela

Um incêndio ao final desta tarde no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, concelho da Azambuja, causou cinco feridos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

"Recebemos o alerta às 19h02. Tratou-se de um incêndio na ala central do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, no primeiro piso, que já foi extinto", disse fonte do CDOS, cerca das 20h00.

Segundo a mesma fonte, da ocorrência resultaram cinco vítimas, três guardas e dois reclusos, que foram assistidos no local.

Fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais disse à Lusa que foi um recluso que começou um incêndio.

"Um recluso queimou um colchão dentro da cela, o que causou muito fumo. O recluso em causa e três guardas foram transportados ao hospital por inalação de fumo e o espaço está a ser ventilado", disse.

Segundo a mesma fonte, os guardas não sofreram queimaduras e o recluso tem uma pequena queimadura na mão, mas sem gravidade.

Estiveram no local 44 operacionais e 18 viaturas dos bombeiros de Alcoentre, Azambuja, Alenquer, Rio Maior e Cadaval, além do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).