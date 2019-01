Esta Espanha já não é a mesma que recebeu o Aquarius

“É nosso dever ajudar a evitar uma catástrofe humanitária e oferecer um porto seguro para essas pessoas, cumprindo com as obrigações de Direito Internacional”, dizia o Governo espanhol em junho de 2018.

“Não se trata de um recuo. A nossa pressão migratória é enorme e no Mediterrâneo central não estão a ser aplicadas as regras. Precisamos de uma solução duradoura para todos”, diz agora, oito meses depois, o mesmo Governo espanhol.

No ano passado, o país chegou-se à frente para fazer algo que até ali nunca precisara de ser feito: receber um navio de uma organização não-governamental que resgata migrantes no Mar Mediterrâneo, mas que ninguém quis aceitar, não autorizando os desembarques. O Aquarius teve de navegar até Valência, no sul de Espanha, para ter um porto seguro. A oferta espanhola foi louvada por muitos. Agora, a narrativa em relação a esta mesma questão em que Espanha foi pioneira, mudou. Está a mudar. As autoridades estão a impedir que navios de resgate abandonem os portos.

“Já deixaram morrer 262 pessoas.” Assim que se abre a página da Open Arms é esta a mensagem. O navio desta organização está parado desde 8 de janeiro no porto de Barcelona e de lá não sai. Não a deixam ir para o mar. A contagem apresentada diz respeito, justifica a ONG, ao número de pessoas que morreram no Mediterrâneo desde então.

“Perder tempo é perder vidas. O nosso navio continua bloqueado, independentemente das vidas que se continuam a afogar no lugar mais mortífero do mundo: o Mediterrâneo”, escreveu a ONG, que lançou uma campanha de mobilização para tentar que o Open Arms tenha permissão para sair de Barcelona. O tempo tem sido aproveitado para ações de sensibilização.

Também o Aita Mari foi proibido de deixar o porto. A embarcação que em tempos foi um navio de pesca de atum, recentemente foi reconvertida em meio de resgate, detida pela Salvamento e Resgate Marítimo Humanitário. Está bloqueada em Pasaia, no País Basco, há pelo menos dez dias.

“Não posso compreender que alguém que escreva isto vá dormir tranquilo”, dizia o presidente da organização, Íñigo Mijangos, ao “El País”. E o isto é que se refere é o comunicado da Marinha Mercante que impede de continuar os salvamentos.

O que mudou?

Nestes oitos meses, muito mudou em Espanha. Tal como explica o jornal “El País”, em 2018 Espanha recebeu quase tantos migrantes no seu território como a Grécia - 57 mil, segundo a Frontex (Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas); 64 mil, segundo o Governo de Pedro Sanchéz. Os dados do “Missing Migrants Project”, um portal de dados coordenados pela Organização Internacional de Migração, mostram que no ano passado o número de pessoas que procurou entrar na Europa através de Espanha disparou a partir de junho - mês em que foi acolhido o Aquarius.

SOPA Images/ Getty Images

Com o encerramento dos portos italianos às embarcações das organizações não-governamentais, estas acabaram por procurar novos locais de desembarque e Espanha foi algumas vezes a solução. Agora, com este bloqueio, escreve a imprensa espanhola, o objetivo do Governo de Sanchéz é pressionar Bruxelas a conseguir uma solução “duradoura” e conjunta.

“Não nos podem acusar de não ter boa-vontade”, disse há dias o ministro do Interior, Josep Borrell.

As políticas dos governos de Malta e de Itália têm dificultado o desembarque de navios de ONG nos seus territórios – apesar de continuarem os desembarques dos navios oficiais das autoridades marítimas. Desde então, porque os navios não têm onde atracar, o número de missões diminuiu. No entanto, no Mediterrâneo, todos os dias centenas de pessoas continuam a tentar fazer a travessia.

Ficar dias à espera que lhes seja atribuído um porto seguro tornou-se quase regra para os navios das ONG, após o regate de migrantes. O mais mediático dos casos, e por ter sido o primeiro, foi o do Aquarius (com mais de 600 pessoas a bordo). Seguiram-se outros casos, incluindo o navio Lifeline – do qual Portugal recebeu também 30 pessoas, que chegaram a 29 de julho a Lisboa e que foram acolhidas pelo Conselho Português para os Refugiados, no Centro de Acolhimento da Bobadela.