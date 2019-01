Risco de ruptura de outra barragem no Brasil diminui e buscas são retomadas. Ainda há mais de 250 desaparecidos

Quando ainda há cerca de 250 desaparecidos depois da onda de lama provocada pela ruptura de uma barragem, em Brumadinho, Minas Gerais, as expectativas de encontrar sobreviventes são reduzidas. Foi essa a realidade assumida pelo governador local no sábado. Mas ainda assim há histórias inesperadas de sucesso.

Este domingo, os bombeiros locais resgataram três pessoas dentro de um autocarro, enterrado na lama e que foi inicialmente avistado por um helicóptero.

A chuva e a lama húmida têm dificultado os trabalhos de resgate, que estiveram interrompidos devido ao risco de colapso de outra barragem gerida pela mesma empresa, a mineira Vale, que detém a barragem de Brumadinho - que sofreu uma ruptura na passada sexta-feira.

Os números têm oscilado, mas, segundo as últimas informações, citadas pelo jornal brasileiro “Folha de S. Paulo”, já foram resgatadas 192 pessoas, entre as quais algumas retiradas da lama com vida ou que tinham ficam isoladas.

1 / 22 WASHINGTON ALVES 2 / 22 Adriano Machado 3 / 22 Washington Alves 4 / 22 Antonio Lacerda 5 / 22 Antonio Lacerda 6 / 22 Antonio Lacerda 7 / 22 Antonio Lacerda 8 / 22 ADRIANO MACHADO 9 / 22 Antonio Lacerda 10 / 22 Antonio Lacerda 11 / 22 JON NAZCA 12 / 22 ADRIANO MACHADO 13 / 22 ADRIANO MACHADO 14 / 22 ADRIANO MACHADO 15 / 22 ADRIANO MACHADO 16 / 22 ADRIANO MACHADO 17 / 22 ADRIANO MACHADO 18 / 22 Antonio Lacerda 19 / 22 Antonio Lacerda 20 / 22 ADRIANO MACHADO 21 / 22 ADRIANO MACHADO 22 / 22 WASHINGTON ALVES

Dos 34 mortos confirmados - que o Governo de Minas Gerais chegou a apontar, no sábado, serem já 40 -, dez foram encontrados dentro de autocarros apanhados pela onda de lama. Há ainda pelo menos mais dois autocarros identificados, mas onde ainda não foi possível chegar.

Risco de nova ruptura já retirado

Durante a madrugada, a sirene de alerta para o risco de ruptura de uma outra barragem soou, levando 24 mil pessoas a abandonarem as suas casas. As buscas chegaram a ser interrompidas, mas entretanto já foram retomadas. E depois de ter sido afastado o risco de ruptura de mais uma barragem, foi dada autorização para que as pessoas voltassem a casa.

Para já, muitas famílias continuam à procura dos desaparecidos. “Fizemos uma verdadeira peregrinação pelas unidades de saúde da capital, região metropolitana e até de Brumadinho. Soube por um amigo que o meu marido saiu a correr e que conseguiu salvar-se da lama. Mas onde está ele?”, contou Fernanda Fernandes de Castro, 33 anos, ao jornal “A Folha”. “Estamos sem informações sobre os sobreviventes. Isso aumenta a angústia. Vamos continuar a procurar.”

Antonio Lacerda/EPA

A ruptura da barragem da empresa mineira Vale, no município de Brumadinho, ocorreu na passada sexta-feira, e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais.

A Vale é também a proprietária da barragem de Mariana, que colapsou há cerca de três anos e provocou 19 mortos, no que era até agora considerado o pior crime ambiental da história do Brasil. Desde essa altura, a maior produtora de ferro do mundo disse ter tomado as devidas precauções para evitar novos acidentes.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou a chegada de um avião isreelita com técnicos, pessoal médico e equipamento para apoiar nas buscas de vítimas em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais. "São 140 pessoas e 16 toneladas de equipamentos", escreveu o Presidente brasileiro na sua conta na rede social "Twitter", noticia o site brasileiro globo.com.