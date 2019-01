O Papa vai estar em Portugal em 2022 nas Jornadas da Juventude. Marcelo já comentou

O Presidente da República saúda e congratula-se com o anúncio oficial, feito por Sua Santidade O Papa Francisco, de que as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) de 2022, presididas pelo Sumo Pontífice, vão realizar-se em Lisboa. O Presidente da República está presente na cerimónia na Cidade do Panamá em que o Papa Francisco fez este anúncio e comemorou a notícia juntamente com todos os peregrinos e voluntários portugueses.

As JMJ nasceram por iniciativa de São João Paulo II, que as imaginou aquando da missa no Parque Eduardo VII, em Lisboa, em 1982, e as lançou após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude. Constituem um acontecimento religioso e cultural que reúne jovens de todo o mundo durante uma semana. Será um grande acontecimento para Portugal e para os jovens portugueses de todas as origens.