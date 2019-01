Histórias da terra e do ar

Portugal entrou em 2019 com o acordo para um aeroporto principal maior e outro, complementar, novo. Só entre Lisboa e Montijo haverá espaço para receber 60 milhões de passageiros, mais do que recebe hoje o país inteiro. Ficaremos ainda longe, bem longe, dos maiores do mundo

Se um aeroporto fosse um objeto, seria um livro onde caberiam todas as histórias. Mas mesmo que especial, não é o aeroporto que faz as histórias. São as pessoas que vão lá dentro — e o que vai dentro delas. “Não trocaria o aeroporto por nenhum outro sítio no mundo”, diz quem entra no de Lisboa todos os dias e por lá passa todas as horas de trabalho. Andreia Afonso gosta tanto do que faz que criou um blogue chamado, precisamente, “A Rapariga do Aeroporto”. É técnica de tráfego e assistência em escala, função que vulgarmente se conhece por “assistente de terra”, o que lhe dá acesso a todas as áreas restritas e contacto com todo o tipo de pessoas. Passageiros, muitos e diferentes, equipas da PSP, de segurança, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do pessoal de limpeza, de motoristas, de assistentes do terminal de carga, de tripulantes de cabina. Pode parecer que não sai do sítio, mas está constantemente a fugir da rotina. “Vivo na expectativa do que será o meu dia, do que me espera”, conta. Não trabalha sempre com os mesmos colegas, o que “torna este emprego mais livre, mais fácil de lidar”. Mesmo assim, há dias em que precisa de calma, como aquele em que um passageiro quase a agrediu, depois de informado de que tinha peso a mais na bagagem. O pior foi “o ar de desdém” acompanhado das palavras “you have a very low job” (“você tem um trabalho muito baixo”). Andreia estranhou, até porque o considera o melhor do mundo. “Pôr etiquetas na bagagem e está feito”, rematou o indignado. Andreia respondeu na mesma língua. “At least, I have flights for free” (“Pelo menos, tenho voos grátis”). Não é verdade, mas há momentos em que também a mentira se faz necessária.

A meio de 2018, a Groundforce, subsidiária da TAP que presta assistência em terra, afirmou que estava a aumentar o número de agressões a trabalhadores no aeroporto Humberto Delgado. A política de overbooking das companhias aéreas, que vendem mais bilhetes do que lugares disponíveis, estaria na origem dos problemas. A verdade é que o aeroporto lisboeta está cada vez mais cheio e contribuiu para o recorde que o país bateu em 2017, ao alcançar 52,7 milhões de passageiros (ainda não há dados sobre o ano que agora terminou). Significa que todos os dias pousaram ou levantaram em aeroportos nacionais uma média de 143 mil passageiros. O movimento de aeronaves foi igualmente ascendente, chegando perto dos 425 mil, mais de 1100 por dia.

Para números históricos, decisões históricas: 2019 arrancou com o acordo para a expansão do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e a construção de um novo, no Montijo. Os dois juntos terão capacidade para receber perto de 60 milhões de pessoas por ano — cerca de 42 no principal e entre 7 a 15 no complementar —, mais do que as que hoje chegam ao país inteiro. Além de viajantes, também há promessa de mais trabalhadores, já que o novo aeroporto deve criar perto de cinco mil empregos na fase de construção e contribuir para mais 10 a 20 mil, diretos e indiretos, quando for explorado.

É provável que isso resolva parte do problema do aumento de turistas e que diminua parte do caos nos aeroportos, sobretudo no da capital. Vai, porém, deixá-lo ainda bem longe dos maiores da Europa e do mundo. O Hartsfield-Jackson, em Atlanta, Estados Unidos da América (EUA), é recordista mundial desde 1998. Ao longo de duas décadas, não parou de crescer e só em 2017 passaram por lá quase 104 milhões de passageiros. Não é um primeiro lugar óbvio, como seriam provavelmente Pequim, Londres ou Nova Iorque, o que não significa que a cidade, no estado de Geórgia, não tenha nada que visitar. A questão é que Atlanta é também destino frequente de viagens de negócios e morada de grandes empresas, da Coca-Cola ao canal de notícias CNN, passando por uma das maiores companhias do sector, a Delta Air Lines. Há um último motivo: calcula-se que cerca de 80% da população norte-americana estejam a duas horas de avião de Atlanta, o que faz da cidade um porto de entrada nos EUA, mas também uma placa giratória dentro do país, mãe de muitas escalas em viagens de longo curso. Não é por isso de estranhar que nas últimas semanas o Hartsfield-Jackson esteja a ser afetado pelo chamado shutdown, a paralisação da administração pública norte-americana, que levou os responsáveis do aeroporto a pedir às pessoas que deem “três horas a si mesmas” para passar a segurança e controlo de bagagens.

Ainda que o de Atlanta seja o maior do mundo sob qualquer unidade de medida, ter mais pessoas a bordo não significa ter mais aviões. Pequim está desde 2009 em segundo na lista de passageiros (em 2017 foram 95 milhões), mas é ultrapassado no ranking das aeronaves por Chicago, Los Angeles e Dallas. Tanto num como noutro, não há aeroportos europeus nos cinco primeiros: Heathrow, em Londres, foi o sétimo com mais passageiros; e Schiphol, Amesterdão, foi nono em número de aviões. No top 20 das listas, repetem-se ainda Paris, Frankfurt e Istambul, fechando a lista europeia com uma asa já na Ásia. Tal como em terra, parece que o ar dos tempos está mesmo mais para os Estados Unidos e para os países asiáticos. E 2019 pode ser o ano da confirmação. O novo aeroporto de Pequim deverá estar pronto a entrar em fase de testes no segundo semestre deste ano e com a promessa de se tornar o maior entre os maiores. O ‘Daxing’, como é conhecido, será a base de companhias aéreas como a China Southern Airlines e a China Eastern Airlines, e estará para a China como o de Atlanta está para os EUA, servindo não só Pequim, como as populosas cidades circundantes do norte do país. Projetado pela renomada, e recentemente falecida, arquiteta Zaha Hadid, promete chegar o quanto antes aos 100 milhões de passageiros.