Portugal tornou-se um dos países mais favoráveis à imigração

Portugal está entre os países da OCDE que se tornaram mais favoráveis à entrada de imigrantes não-europeus oriundos de regiões mais pobres e que defendem maior generosidade nas políticas de aceitação dos requerentes de asilo. Ao comparar as opiniões públicas de 23 países entre 2002 e 2017, um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), divulgado esta semana, conclui que Portugal é um dos países onde mais aumentou o número de pessoas a acreditar que a imigração melhorou o país e um dos poucos onde a crise de refugiados de 2015 não degradou a opinião pública.

“Alguns países, como a Alemanha, Noruega, Portugal e Espanha, tornaram-se mais favoráveis à imigração neste período, enquanto outros, como Itália e Hungria, se tornaram mais negativos”, concluem os autores do estudo com base nas respostas a uma das perguntas do barómetro European Social Survey (ESS) sobre o impacto positivo ou negativo da imigração nas suas sociedades. “Houve um aumento da divergência de atitudes entre os países europeus em relação a esta questão. Ou seja, a Europa tornou-se menos unida. Além disso, também houve países onde a polarização interna aumentou, com um número crescente de apoiantes e opositores da imigração.”

Partindo da comparação dos barómetros europeus de 2002/03 e 2016/17, os autores não têm dúvidas: os países do Norte da Europa tendem a ser mais favoráveis à imigração do que os de Leste. “Países nórdicos como a Islândia, Suécia e Noruega tendem a estar no topo da lista, enquanto países como a República Checa, Hungria e Rússia ocupam os últimos lugares. A Polónia desceu na lista, juntando-se aos restantes países de Leste, enquanto Portugal subiu, tornando-se um dos países mais generosos.”

A OCDE conclui ainda que Portugal, Espanha, Noruega e Reino Unido são os países onde a opinião pública se tornou mais favorável à imigração no intervalo de 15 anos. Pelo contrário, Áustria, República Checa, Hungria e Itália, além de Israel, Eslovénia e Suíça, tornaram-se mais desfavoráveis. Perante os níveis tão positivos de Portugal, os autores levantam a hipótese de a proximidade histórica aos países de língua portuguesa, como Cabo Verde ou Brasil, poder contribuir para essa ‘generosidade’.

Mais aceitação entre jovens

A crise migratória de 2015 fez chegar à Europa milhões de pessoas, com origem no Afeganistão, Iraque ou Síria, assim como no Norte de África. O número de pedidos de asilo duplicou, e países como Alemanha, Hungria, Suécia e Áustria receberam cerca de dois terços dos 1,2 milhões de requerimentos. Portugal, Irlanda, Espanha e Reino Unido também receberam refugiados e migrantes, mas em menor número.

Os autores do estudo consideram inegável o impacto da crise de refugiados na degradação das perceções sobre a imigração. “As opiniões públicas na Europa tornaram-se significativamente mais negativas”, conclui a OCDE, acrescentando que a percentagem de pessoas a defender mais generosidade nas políticas públicas de aceitação de refugiados caiu de 41% em 2014/15 para 35% em 2016/17. A queda foi mais acentuada nos Estados que receberam maior fluxo de imigrantes. “Só quatro países — Irlanda, Portugal, Lituânia e Reino Unido — tornaram-se mais positivos”, afirmam.

É entre os mais jovens e os cidadãos com mais habilitações que há maior abertura à imigração — e a aceitação pelos jovens portugueses é uma das mais altas. França, Áustria e Finlândia são alguns dos casos com climas de polarização interna mais intensos. O estudo mostra ainda que existe uma preferência por migrantes da mesma raça, grupo étnico ou contexto cultural, mas as competências profissionais são tidas como um critério mais importante do que a religião.