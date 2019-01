O resgate mais triste do mundo

Meia hora antes de a polícia comunicar oficialmente que Julen tinha sido encontrado sem vida no poço, um carro da Guarda Civil parou à porta da casa onde têm estado os pais da criança de dois anos. Pouco tempo depois, os gritos e o choro ouvidos do lado de fora puseram fim à esperança que ainda existia, apesar dos 13 dias passados desde o desparecimento do rapaz. “Outra vez, não!”, ouviu-se, segundo os relatos da imprensa espanhola, dois anos depois de o casal ter perdido outro filho

Passaram-se 300 horas desde a primeira chamada de emergência feita para o 112 de Málaga, a 13 de janeiro, a pedir ajuda para resgatar uma criança que tinha caído num poço. Julen Roselló, de dois anos, estava com os pais no terreno da casa de uns familiares quando caiu num poço com 100 metros de profundidade.

JON NAZCA

Meia hora depois, arrancava em Totalán, Málaga, uma operação de resgate sem precedentes, que contou com 300 operacionais, entre bombeiros, serviço de emergência, proteção civil, guarda civil, polícia e equipas de técnicos de diferentes empresas privadas.

Treze dias depois, sabe-se agora que a criança terá morrido no dia em que caiu. “A posição do corpo determina que foi uma queda livre, rápida, até aos 71 metros, onde se encontrou o corpo”, disse este sábado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegado do Governo da Andaluzia. Segundo a autópsia, a criança apresenta “um traumatismo cranioencefálico grave” e “politraumatismos compatíveis com a queda”. Os investigadores acreditam que tenha caído de pé e que as pedras e outros sedimentos tenham provocado os golpes na cabeça.

JON NAZCA

Na primeira chamada para o 112, falaram num poço que teria 40 centímetros de diâmetro. Afinal, concluíram as autoridades assim que lá chegaram, eram 25 centímetros. Ninguém acreditou que pudesse ser possível uma criança, por mais pequena que fosse, caber lá dentro. Como descreveu o jornal espanhol “El País”, Jules caiu onde não caberia ninguém maior que ele. O pai, José Roselló, três dias depois do desaparecimento do filho e perante as dúvidas ainda existentes, garantia que a criança estava lá dentro. “Ouvi o meu filho chorar lá dentro”, chegou a dizer.

O primeiro contacto das autoridades foi com uma empresa de limpeza de canalizações e redes de saneamento, que utiliza câmaras nos canos para perceber o seu estado. Conta o “El Pais” que daí resultou uma das primeiras informações sobre o resgate: em vez de terem encontrado a criança, como então se esperava, a 71 metros da entrada do poço depararam-se com terra e pedras. Acreditou-se que a queda da criança teria provocado um colapso de sedimentos - o que, 13 dias depois, se confirmou.

O saco com gomas encontrado no poço - além de alguns cabelos - eliminaram qualquer dúvida de que Julen estava lá dentro.

À medida que a notícia se espalhou entre os espanhóis, conta a imprensa, várias empresas ofereceram os seus serviços. Mas os obstáculos e as dificuldades surgiam a cada avanço. E os segundos contavam, numa fase de tanta incerteza, dificultada pelo terreno montanhoso e pelo total desconhecimento do que estaria pela frente.

Oito dias depois de a criança ter caído, decorriam dia e noite os trabalhos de escavação de um túnel vertical, paralelo ao poço. O que movia os trabalhos, contou na altura ao “El País” o diretor técnico dos bombeiros, Julián Moreno, era a expectativa de encontrar a criança viva. “Se não tivéssemos essa esperança, não poderíamos trabalhar da forma como o estamos a fazer. Por isso, continuaremos a acreditar.” Seis dias depois da chamada de emergência para o 112, no domingo à tarde, Julián Moreno tinha dormido nove horas, contou à imprensa.

O túnel vertical acabou de ser escavado na passada quinta-feira, depois de várias tentativas e até um erro de cálculo do diâmetro do furo, que foram atrasando os trabalhos.

JON NAZCA

Como em todas as fases deste resgate, também no último troço vertical, que permitiu aos mineiros chegar até à criança, houve complicações inesperadas. Foram necessárias quatro detonações para ajudar os mineiros, que estavam a abrir o caminho à mão. Entre as 23 horas de sexta-feira e a 1h25 deste sábado, os mineiros escavaram os últimos metros.

Desde a madrugada de sábado que a família, amigos e vizinhos do casal se têm juntado ao velório da criança. A imprensa espanhola descreve a desolação e o profundo silêncio que se vivem. Vários psicólogos dão apoio aos pais e aos familiares. Foram decretados três dias de luto em Málaga, o funeral deve realizar-se este domingo e Jules será enterrado junto do irmão, que aos três anos teve uma morte súbita.