Estado gasta €300 mil por dia em médicos tarefeiros

Sindicatos garantem que o valor permitiria colocar 2242 especialistas, quase metade dos profissionais que a Ordem diz serem necessários no Serviço Nacional de Saúde

O Estado gasta cerca de 300 mil euros a cada 24 horas em pagamentos a prestadores de serviços médicos. O recurso a tarefeiros é indispensável para que o Serviço Nacional de Saúde seja capaz de prestar os cuidados de que a população necessita. Os sindicatos garantem que a verba seria suficiente para contratar 2242 especialistas para os quadros dos hospitais e centros de saúde.

Entre janeiro e novembro de 2018, a fatura pública com os serviços médicos contratados ao exterior, a empresas ou a profissionais a título individual, somou quase €95 milhões (94.625.151,57 precisos), mais 2% do que no ano anterior. O montante é, ainda assim, inferior aos €100 milhões somados há três anos.

A contabilidade foi enviada ao Expresso pela Administração Central do Sistema de Saúde e até agora não era conhecida pelos sindicatos e pela Ordem dos Médicos. São críticos da falta de transparência do Governo e já foi pedida uma audiência ao ministro das Finanças.