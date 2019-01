Cinco polícias feridos em perseguição após assalto a residência em Cascais

Acidente decorreu perto da praia do Guincho. Assaltantes ainda estão em fuga

Cinco agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) ficaram feridos este sábado num acidente durante uma perseguição em Cascais. Os polícias embateram na viatura que perseguiam desde Birre, em Cascais, depois de terem sido chamados para um assalto a uma residência, confirmou ao Expresso fonte do Comando de Lisboa da PSP.

Quando a PSP chegou à residência em Birre, perto das 19h30, um dos indivíduos envolvidos no assalto estava dentro da viatura, iniciando uma tentativa de fuga. Dos seis agentes que seguiam na carrinha, cinco ficaram com ferimentos ligeiros, em resultado do embate.

Após o acidente, que se deu na zona da praia do Guincho, o ocupante da viatura fugiu. Até agora, segundo informação oficial da PSP, ainda não foi encontrado nenhum dos assaltantes. "A investigação está a decorrer e vai continuar", confirma a referida fonte.