As crianças que cuidam dos pais doentes

Aos 15 anos, Tiago (nome fictício) é já o cuidador da mãe, que luta contra um cancro na língua. É ele que lhe dá a comida através de uma bisnaga, que a ajuda a fazer a higiene diária, que lhe faz companhia. Este verão não foi um único dia à praia para ficar com ela. “Cheguei a chorar, mas é a minha mãe e ela é uma guerreira.”

Tiago não é caso único. Estima-se que existam em Portugal 64 mil jovens cuidadores. Para a semana, o Parlamento começa a discutir o estatuto do cuidador informal.