Trabalhos condicionam circulação a uma via durante a noite na Ponte 25 de Abril

A circulação automóvel vai ser condicionada a uma via na Ponte 25 de Abril, entre esta sexta e terça-feira, durante a madrugada, para a realização de trabalhos de manutenção, informou em comunicado a Lusoponte.

Segundo a empresa concessionária da travessia sobre o Tejo, a ligação entre Alcântara e Cacilhas vai ser condicionada ao trânsito entre 25 e 29 de janeiro, para "trabalhos de reparação das juntas de dilatação".

O tráfego será condicionado "a uma via", no período entre as 22h e as 8h, desta sexta-feira a domingo, no sentido Almada-Lisboa, e das 23h às 6h, entre domingo e terça-feira, no sentido norte/sul.

A Lusoponte esclareceu que "as especificidades técnicas dos trabalhos impedem a sua interrupção, pelo que não é possível encurtar o período previsto" para sua realização.

A empresa concessionária, no mesmo comunicado, agradece a compreensão dos automobilistas para "eventuais incómodos" provocados pela intervenção.