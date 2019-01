Porta-voz dos pais das crianças internadas no São João reúne-se com ministra da Saúde

O porta-voz da Associação Pediátrica Oncológica do Hospital de São João (APOHSJ) reúne-se na segunda-feira com a ministra da Saúde para "acelerar" a construção da nova ala pediátrica, que funciona há cerca de dez anos em contentores. Em declarações nesta sexta-feira à agência Lusa, Jorge Pires disse ter pedido uma audiência a Marta Temido para "não deixar o assunto cair no esquecimento", fazendo com que a obra ainda arranque este ano.

O internamento oncológico e geral de pediatria do São João, no Porto, funciona em contentores provisórios desde 2011 e o parlamento aprovou em novembro, por unanimidade, a proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado para 2019, de forma a prever o ajuste direto para a construção da ala pediátrica.

A 3 de janeiro, a administração do Hospital de São João, que, entretanto, renunciou às funções, indicou que a obra da ala pediátrica deve começar no início do segundo semestre, prevendo-se para abril a transferência provisória da pediatria oncológica para o edifício central.

Já na semana passada, a Associação O Joãozinho, que tem a titularidade da empreitada, adiantou à Lusa que vai interpor uma ação em tribunal em fevereiro para que o hospital liberte o espaço destinado à ala pediátrica para prosseguir com as obras.

"O que nós vamos fazer é avançar com uma ação comum para que o centro hospitalar cumpra a cláusula primeira do acordo de cooperação que estabeleceu connosco [associação] e com o consórcio construtor, e liberte o espaço para continuarmos com a obra de construção da ala pediátrica", disse o presidente da associação, Pedro Arroja.

Jorge Pires explicou que outro dos objetivos da reunião com a titular da pasta da Saúde é fazer com que o Governo chegue à acordo com todas as partes envolvidas no processo e se desbloqueie o "impasse".

"Este problema ou falta de acordo entre todas as partes pode fazer com que a obra não avance com a rapidez que é necessária", vincou. Temendo esse atraso, o presidente da associação salientou que vai continuar a "fazer tudo" para que a obra comece ainda em 2019.

Há dez anos que o Hospital de São João tem um projeto para construir uma ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores. No dia de Natal, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado da ministra da Saúde, visitou as crianças internadas no hospital.