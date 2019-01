Júdice regressa ao comentário na SIC

A SIC Notícias estreia um espaço de comentário com José Miguel Júdice já na próxima terça-feira. Em “As Causas”, o advogado e comentador irá olhar e analisar os acontecimentos do país e do mundo.

Júdice reforça o painel de comentadores da SIC e da SIC Notícias que inclui Luís Marques Mendes, Francisco Louçã, Ana Gomes e Manuela Moura Guedes, além dos seus residentes do frente-a-frente da Edição da Noite.

A rúbrica de Júdice será emitida às terças-feiras na SIC Notícias.