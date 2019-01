Forte dispositivo da PSP na manif contra a violência policial. “Queremos a polícia fora das nossas vidas”

A poucos minutos do início da manifestação contra a violência policial, foi possível assistir à entrada de várias carrinhas da PSP nas instalações da Câmara Municipal do Seixal.

Em frente ao edifício existe já um dispositivo policial considerável. As autoridades colocaram uma barreira de metal entre a porta principal da autarquia e o local onde se vão juntando algumas dezenas de pessoas.

“Queremos a polícia fora das nossas vidas”, “Queremos justiça”, “Não à violência policial”, “Desculpa mãe. Basta”, ou “O racismo mata” são algumas das palavras de ordem escritas em cartazes afixados no chão e junto à entrada principal.

José Fernandes

Alguns ativistas que organizaram o protesto através das redes sociais já se encontram no local. O ambiente é calmo. Nesta altura são quase tantos os jornalistas quanto os manifestantes.

Encontram-se poucos moradores do bairro da Jamaica no local, que às 16h, hora marcada pelos manifestantes para o início dos protestos, terá entre uma a duas centenas de pessoas.

A manifestação foi marcada pelo Coletivo Consciência Negra, pela Plataforma Muxima ou Plataforma Gueto. Mas também se encontram vários dirigentes do SOS Racismo, entre eles o seu presidente José Falcão.

O dirigente do Bloco de Esquerda e da SOS Racismo Mamadou Ba chegou igualmente ao local. Recorde-se que a frase que este dirigente escreveu no Facebook sobre “a bosta da bófia” continua a ser alvo de polémica.

Na última segunda-feira foi realizada a primeira manifestação contra a violência polícia, em Lisboa. No final houve confrontos e quatro pessoas foram detidas pela PSP.