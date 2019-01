Angola está “preocupada” com caso no bairro da Jamaica e apela à não participação em quaisquer iniciativas

Com “alguma preocupação”, Angola tem estado a acompanhar o caso no bairro da Jamaica, no Seixal. Numa nota do Ministério do Interior angolano a que o Expresso teve acesso, o Governo assegura que está a par de alguns “pronunciamentos de vários cidadãos nacionais e estrangeiros”, que “incitam e instigam a desordem e a violência”. E, por isso, apela a que os cidadãos angolanos se afastem de “quaisquer iniciativas” como, por exemplo, as manifestações.

“O Ministério do Interior apela a população a abster-se de participar em quaisquer iniciativas que possam colocar em causa a ordem e a tranquilidade públicas, bem como a propriedade pública e privada, tomando público que os seus órgãos não permitirão que a ordem social seja subvertida”, assegura o ministério na nota, lembrando a desordem e violência são “puníveis pela lei penal angolana”.

O Governo angolano aconselha ainda que “todos os cidadãos” esperem “com serenidade” o resultado das investigações levadas a cabo pelas autoridades portuguesas.

No domingo de manhã, a PSP foi chamada a Vale de Chícharos após ter sido alertada para “uma desordem entre duas mulheres”, o que resultou no ferimento, sem gravidade, de cinco civis e de um agente, segundo a força de segurança.

Devido a este incidente, seguiu-se uma manifestação em frente ao Ministério da Administração Interna, em Lisboa, que resultou em quatro detenções por apedrejamento aos agentes da PSP, de acordo com a polícia.