Aliança árabe-curda diz que precisa de um mês para expulsar Estado Islâmico da Síria

Uma aliança de combatentes curdos e árabes apoiada por Washington conquistou, na quarta-feira, a última vila ocupada pelo grupo Estado Islâmico no leste da Síria, confinando os ‘jihadistas’ a duas aldeias, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos

O comandante-chefe das Forças Democráticas da Síria afirmou esta sexta-feira que as operações militares contra o grupo do Estado Islâmico (EI) estão em fase de conclusão e que vão expulsá-los do território dentro de um mês.

"A operação das nossas forças contra o EI no seu último reduto e os combatentes jihadistas estão cercados”, disse Mazloum Kobani em entrevista à agência noticiosa AFP.

“Precisamos de um mês para eliminar o que resta deles nesta área", sublinhou o comandante-chefe da aliança árabe-curda apoiada por Washington.

Uma aliança de combatentes curdos e árabes apoiada por Washington conquistou, na quarta-feira, a última vila ocupada pelo grupo Estado Islâmico no leste da Síria, confinando os ‘jihadistas’ a duas aldeias, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

As Forças Democráticas Sírias (FDS), que lançaram em setembro uma ofensiva contra o último bastião do Estado Islâmico (EI) na província de Deir Ezzor, na fronteira com o Iraque, conquistaram a vila de Baghouz.

O EI passa agora a ter apenas duas aldeias e alguns terrenos agrícolas, segundo o OSDH.

Após a conquista de vastos territórios na Síria e no Iraque em 2014 e 2015, o EI começou a perder território, vendo-se agora reduzido a alguns pequenos setores.

Oito anos após o início de uma guerra devastadora, que já causou mais de 360 mil mortos e milhões de deslocados e refugiados, o regime, com o apoio da Rússia, recuperou nos dois últimos anos grande parte do território que os rebeldes e ‘jihadistas’ tinham ocupado, controlando atualmente perto de dois terços da Síria.