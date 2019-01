Ruído humano no mar está a destruir a vida marinha

O ruído humano no mar está a causar grandes perturbações na vida marinha. O tráfico crescente de navios-contentores (com o rebentar maciço de bolhas que a sua passagem implica), juntamente com o uso do sonar e a exploração geológica, interrompem ritmos e funções vitais das espécies marinhas, chegando a levar à sua extinção nalgumas zonas.

Com a administração Trump a tomar medidas para facilitar a rentabilização económica do Atlântico, uma coligação de ambientalistas recorreu aos tribunais para impedir práticas que consideram particularmente disruptivas, e dez estados norte-americanos estão a pensar juntar-se-lhe.

Especialmente criticada é a utilização de poderosas explosões de ar comprimido para detetar petróleo e gás no mar. Com níveis sonoros que chegam a ultrapassar os 200 decibéis (equivalentes a 260 à superfície; para comparação, um concerto rock anda pelos 120), essas explosões podem ser às dezenas em simultâneo, chegando a atingir 7000 por dia.

Os ecos são captados por "hidrofones" proximos da superfície e analisados para compreender as características geológicas da zona e determinar se existem nela jazidas de patróleo ou gás.

Um especialista em conservação marinha, Douglas Nowacek, explicou ao "New York Times" como funcionam esses sistemas: "Disparam aproximadamente a cada dez segundos, 24 horas por dia e durante meses. Têm sido detetadas a 4000 quilómetros de distância. São impactos enormes".

Os efeitos nocivos atingem todos os seres marinhos, desde as baleias até ao plâncton. Numa ampla área à volta das explosões, os animais podem ser dispersados ou desaparecer de todo. Quando não morrem logo, sofrem danos físicos consideráveis, incluindo surdez e hemorragias.

Quanto ao facto de a comunicação com os membros da sua espécie ficar dificultada ou impossibilitada, também implica um risco imediato para a sua sobrevivência.