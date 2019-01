Rui Vieira Nery critica escolha de João Miguel Tavares para comissário do Dia de Portugal

“Promove-se o ideologismo fácil, (...) o apelo ao imediatismo populista, e tudo aquilo que caracteriza, diariamente, a lição sistemática da produção colunística do novo Comissário”, escreveu o ex-secretário de Estado da Cultura no Facebook. Ao Expresso, João Miguel Tavares comentou o ‘post’

Num longo comentário publicado no Facebook, Rui Vieira Nery questiona a recente nomeação, pelo Presidente da República, de João Miguel Tavares como comissário das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Críticas estendem-se ao nomeado e ao próprio Marcelo Rebelo de Sousa.

O musicólogo e ex-secretário de Estado da Cultura começa por recordar os nomes de algumas das personalidades anteriormente escolhidas para a função - “António Alçada Baptista, João Bénard da Costa, António Barreto, Elvira Fortunato, João Caraça, Manuel Sobrinho Simões, Onésimo Teotónio de Almeida” - para garantir mais adiante que não é “o princípio genérico do rejuvenescimento do perfil do orador”, nem “a opção por um autor conservador” o que o “perturba” na escolha anunciada esta quarta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa.

Nery salienta, ainda assim, que “a efectiva juventude das ideias de cada um não se mede pela idade do portador mas pelo seu carácter inovador intrínseco”, considerando que a coluna de opinião de João Miguel Tavares (publicada no jornal “Público”) “não passa de uma sebenta requentada de clichês neo-liberais simplistas que remontam pelo menos ao consulado da Senhora Thatcher”.

Mas, escreve o também professor universitário, “o que é verdadeiramente preocupante é a mensagem clara” deixada pelo Presidente da República “de uma desvalorização do estudo aprofundado e da reflexão fundamentada sobre as questões cruciais da nossa vida colectiva contemporânea, bem como do seu amadurecimento através de uma obra longa e consistente, muitas vezes longe da ribalta e sem resultados visíveis imediatos”, em troca da “pequena coluna impressionista, feita de simpatias e hostilidades epidérmicas, ao sabor de fezadas ideológicas de momento e de uma cartilha de soluções simplistas para a complexidade dos problemas com que a nossa sociedade se defronta”.

Vieira Nery admite que a intenção do Presidente tenha sido a de “aligeirar a solenidade do evento e de promover o debate político numa linguagem mais próxima da do comum dos cidadãos”. Mas acusa-o de não ter “reflectido bem sobre as consequências últimas da sua decisão”, contribuíndo para o “reforço da tendência perigosíssima dos nossos tempos de relegar a criação artística e literária de ponta ou a investigação científica especializada (...), para uma remota prateleira académica”.

“Promove-se o ideologismo fácil, qualquer que seja o seu colorido político, o apelo à justiça sumária na praça pública, a suspeita gratuita generalizada sobre todas as instituições democráticas, o apelo ao imediatismo populista, e tudo aquilo que caracteriza, diariamente, a lição sistemática da produção colunística do novo Comissário”, continua Vieira Nery.

Ao longo do seu comentário, o ex-secretário de Estado de António Guterres, deixa exemplos “de outros nomes de gente da mesma geração com tanta coisa de mais sólido para dizer”, referindo, por exemplo, um Gonçalo M. Tavares, uma Carmo Fonseca” ou de “pensadores conservadores com outra consistência, com outra profundidade de reflexão, com outra preparação de base”, citando, entre outros, Miguel Poiares “ou o próprio Pedro Mexia, que o Presidente da República tinha ali mesmo à mão na sua Casa Civil…”.

Conclui, dizendo que “o Presidente jurista, o Presidente professor, o Presidente académico distinto (e que falta faz à Democracia a Academia, no sentido mais nobre do termo!), com pensamento estruturado e obra feita, deixou-se vencer pelo Presidente comentador mediático”. “Se é que não o foi, muito simplesmente, pelo Presidente já em evidente pré-campanha de reeleição”, acrescenta.

Sobre o ‘post’, ao Expresso João Miguel Tavares declarou apenas: “Conheço muito bem a obra do senhor professor dooutor Rui Vieira Nery, sobretudo no domínio do fado, e concordo que ele seria uma excelente escolha para presidir às comemorações do 10 de junho. Infelizmente, em Lisboa há mais concorrência do que em Portalegre”. O jornalista e escritor é natural de Portalegre.