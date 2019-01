Têm mais de 66 milhões de seguidores no Instagram. Estes influenciadores prometeram mudar

Cantores, atores, bloggers, estrelas de televisão e personalidades de reality shows. No total, são 16 influenciadores que contam milhões de seguidores nas redes sociais que assumiram o compromisso com o Governo britânico

Nesta publicação de Rita Ora no Instagram teve mais de 200 mil gostos, quase mil comentários e, provavelmente, a fotografia apareceu no feed de boa parte dos seus 14 milhões de seguidores. Na descrição, a cantora britânica identifica a plataforma de streaming Spotify e descreve uma ação da marca. Não é claro se houve alguma transação, se ela foi paga ou recebeu algo em troca para falar do Spotify na sua conta naquela rede social. Isto acontece com frequência, mas no perfil de Rita Ora e de pelo menos mais 15 influenciadores britânicos vai deixar de acontecer. Eles que, no total, têm mais de 66 milhões de seguidores (e são números só no Instagram) comprometeram-se a mudar.

“Os patrocínios online de celebridades e influenciadores pode ajudar as marcas a aumentarem as vendas, já que milhões de fãs os seguem nas redes sociais para ver onde vão de férias, o que vestem, que produtos usam e muito mais”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo governo britânico. “ Portanto, quando tais estrelas são pagas ou recompensadas para promover determinado produto nas suas redes sociais, a lei de proteção do consumidor exige que revelem que foram pagos ou incentivados para publicitar a marca. De outra forma, correm o risco de passar a informação errada de que a publicação representa a sua opinião sobre aquele produto ou serviço”, acrescenta a mesma nota da Autoridade de Concorrência e Mercados.

Não identificar que se trata de um patrocínio pode incorrer numa violação à lei e foi no âmbito de uma investigação que a autoridade enviou cartas a várias celebridades e influenciadores a alertar para a legislação. Não foi divulgada a lista completa de destinatários, apenas os nomes de quem respondeu ao aviso e se comprometeu a mudar a forma como comunica marcas online.

Além da Rita Ora, fazem ainda parte da lista a cantora Ellie Goulding, a designer, modelo e atriz Rosie Huntington-Whiteley e Alexa Chung, escritora e modelo. Estes 16 nomes agora divulgados, assegura o Executivo britânico, não significa que são pessoas que violaram a lei, foram apenas as que assumiram o compromisso de cumprir o que está estipulado.

Segundo a BBC, caso não haja um acordo com a Autoridade de Concorrência e Mercados, quem não identificar os post publicitários pode ser multado ou até incorrer a uma pena de prisão até dois anos.

“A continuação da investigação vai refletir sobre o papel e as responsabilidades das plataformas de redes sociais”, conclui o comunicado.

Quem se comprometeu?

Rita Ora, cantora

Ellie Goulding, cantora

Rosie Huntington-Whiteley, modelo, designer e atriz

Alexa Chung, escritora e modelo

Michelle Keegan, atriz

Zoe Sugg, video blogger

Mario Falcone, participante do reality show “The Only Way Is Essex”

Alexandra 'Binky' Felstead, participante do reality show “Made in Chelsea”

Holly Hagan, participante do reality show “Geordie Shore

Iskra Lawrence, modelo

Camilla 'Milly' Macintosh, participante do reality show “Made in Chelsea”

Megan McKenna, estrela de televisão e cantora

Chloe Sims, participante do reality show “The Only Way Is Essex”

Louise Thompson, participante do reality show “Made in Chelsea”

James Chapman (conhecido como Jim Chapman), video blogger de moda

Dina Torkia, blogger de moda