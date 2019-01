PSD exige que a Câmara do Porto recupere o que é seu. BE titula de “vergonhoso” projeto da Arrábida

Os deputados municipais do Bloco de Esquerda acusam Rui Moreira de fugir às suas responsabilidades na obra em curso na escarpa da Arrábida, enquanto o PSD Porto defende que a Câmara da cidade deve intentar uma ação de propriedade de parte dos terrenos da empresa Arcada, tal como fez no caso Selminho

O PSD do Porto congratula-se com o pedido de embargo da obra na Arrábida por parte do Ministério Público, alegando ser “público e notório” que uma parte dos terrenos onde se desenvolve a obra na escarpa da Arrábida é do domínio público. Hugo Neto, líder da concelhia social-democrata, recorda que, tal como sustentou em outubro último, “uma parte dos terrenos da Arcada foram alvo de um esquema montado para, através de um pretenso usucapião, sonegar e delapidar património que é de todos”.

Para o PSD do Porto, mais do que uma questão de respeito pela necessidade de pareceres externos da APDL invocada pelo Ministério Público para embargar a obra de habitação na base da escarpa da Arrábida, há uma questão sobre a efetiva propriedade dos terrenos em causa. “Tal como no caso Selminho, uma parte significativa dos terrenos são efetiva propriedade do Estado. Tal como anteriormente defendido pelo PSD, a doutrina é praticamente unânime em reconhecer que não é possível usucapir bens de domínio público”, defende Hugo Neto.

Para o PSD/Porto, mantendo-se a propriedade em mãos públicas “todos os atos subsequentes serão nulos – vendas subsequentes, PIP (Pedidos de Informação Prévia) e licenças”. A ação do Ministério Público, é, no entender da concelhia portuense, particularmente relevante porque “permite suspender a obra com um suporte legal”, razão pela qual intima todas as entidades públicas, nomeadamente a Câmara Municipal do Porto e a APDL para que aproveitem a suspensão da obra em curso, “intentando de imediato uma ação declarativa da propriedade dos terrenos”.

Em reunião do executivo municipal desta terça-feira, Rui Moreira advertiu que só embargaria a obra por decisão do Ministério Público ou dos tribunais, sublinhando que, se a APDL (Administração dos Portos do Douro e Leixões) entende que parte dos terrenos em causa são do domínio público da administração portuária, deve ser a APDL “a reclamá-los e não a Câmara do Porto”.

O Expresso contactou a APDL, mas até ao momento não obteve reação.

BE acusa Rui Moreira de fugir às responsabilidades

Também o grupo municipal do Bloco de Esquerda do Porto reagiu, esta quarta-feira, ao embargo da polémica obra em curso na Arrábida, um processo que titula de “vergonhoso” pelo facto de a suspensão dos trabalhos resultar de “denúncias de terceiros” e não por iniciativa da Câmara do Porto, “que sempre defendeu a legalidade de todos os atos praticados na obra da Arcada, perante as evidências em contrário”.

Depois de o deputado Pedro Lourenço ter divulgado em novembro último que boa parte dos terrenos da imobiliária Arcada eram originalmente do município ou de domínio público, adquiridos por usucapião em 1996 e vendidos à Imoloc dois anos depois, enquanto outra parcela foi permutada pelo então presidente da autarquia, o socialista Nuno Cardoso, o BE diz ser “ridículo” ver a Câmara do Porto congratular-se com o embargo originado por uma queixa apresentada “contra ela própria e por ali ter permitido erguer uma construção em manifesta violação da legalidade urbanística”.

“A afirmação do Executivo é um desrespeito para com as pessoas que sempre denunciaram as ilegalidades que ali estavam a ser cometidas e que tudo fizeram para travar o projeto, algumas delas injuriadas pelo movimento de Rui Moreira” . O Bloco insurge-se ainda com as conclusões da Comissão de Inquérito à legalidade de procedimentos de licenciamento do empreendimento de habitação de luxo até agora em curso, “inconsequentes do ponto de vista de atuação política”.

Em comunicado, os deputados municipais lamentam ainda que o Bloco tenha sido impedido “de votar a proposta de embargo”, advertindo Rui Moreira e o seu executivo a “deixarem de uma vez por todas de fugir às suas responsabilidades”. Apesar de os primeiros licenciamentos da obra terem sido herdados da era Nuno Cardoso e Rui Rio, o BE lembra que quem aprovou os projetos de arquitetura e a licença final que “determinou o avanço da obra em 2018 foi o executivo de Rui Moreira”.

Segundo fonte da autarquia, na origem do embargo ordenado pelo MP está a ausência de parecer da APDL no PIP aprovado por Lino Ferreira, vereador do urbanismo de Rui Rio, em 2009, bem como a falta de pareceres subsequentes dos restantes vereadores do pelouro. Recorde-se que, em abril de 2018, a Câmara do Porto foi instada pela APDL a solicitar parecer da administração portuária, tendo o executivo de Rui Moreira entendido que o mesmo não era obrigatório desde a aprovação do PDM em 2006, que desafetou terrenos que eram do domínio portuário para soberania municipal.

O presidente da Câmara do Porto e o vereador do urbanismo Pedro Baganha sustentaram, ontem, em reunião de executivo, que os pareceres da APDL junto à faixa do Douro em causa deixaram de ser vinculativos e emitidos desde 1999 e que “desde essa altura foram licenciados e ali construídos 21 prédios”.