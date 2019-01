Ministério Público embarga obra da Arcada na Arrábida

A Câmara do Porto foi notificada, esta quarta-feira, de que a ação que o Ministério Público intentou no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, relativa ao empreendimento da Arcada, em curso na base da Arrábida, tem efeitos suspensivos sobre a obra. “Ou seja, que devem as obras ser suspensas até que o processo esteja decidido”, informa em Comunicado a Câmara Municipal do Porto.

Após a maioria independente, PSD e CDU terem chumbado, ontem, em reunião de executivo municipal, a proposta da vereação do PS de embargo imediato da obra da ARCADA e de Rui Moreira ter afirmado que só tomaria esta decisão com base numa decisão judicial, o MP tomou a iniciativa de suspender o empreendimento, sob investigação desde abril do ano passado.

Essa determinação, que a Câmara do Porto “sempre defendeu deveria caber ao Ministério Público ou a um Tribunal, e que apenas agora surgiu, finalmente”, tem efeitos imediatos, cabendo ao promotor parar os trabalhos e à Câmara fiscalizar.

Segundo o comunicado, a razão invocada pelo Ministério Público é a ausência, em 2009, de pedido de parecer vinculativo à APDL, nada tendo a ver com a aplicação de direitos adquiridos no âmbito do PDM, “como sempre defenderam vários protagonistas, entre eles, o Partido Socialista que, com base nesse preceito, pretendia que, sem base legal, o Executivo precipitadamente suspendesse a obra”.

A Câmara do Porto afiança que se “congratula por estar o assunto agora a ser tratado por quem tem que o tratar e da forma como deve ser tratado”, recordando que, preventivamente, protelou sempre o licenciamento da segunda fase do empreendimento, que nunca chegou a avançar, enquanto não houvesse decisão judicial.

“Não será nunca por ação da atual vereação que recairá sobre a autarquia qualquer eventual ónus ou indemnização a pagar aos promotores pelo embargo da obra. A decisão de autorizar a obra, muito antiga, é agora suspensa por ordem judicial e não por ação ou inação discricionária do presidente da Câmara”, refere o comunicado.

Na reunião de executivo desta terça-feira, o presidente da Câmara do Porto reiterou que se recusava ao aventureirismo de embargar a obra de mote próprio, para evitar indemnizações milionárias aos promotores. A sugestão de negociar, por prudência, a suspensão dos trabalhos, solução defendida pelo vereador do PSD, Álvaro Almeida, foi também rejeitada por Rui Moreira, por entender que não haveria abertura por parte da imobiliária ARCADA, que recorreu judicialmente da decisão da autarquia de não emitir alvará da segunda fase do empreendimento, um edifício de habitação de 15 pisos, enquanto o processo estivesse sob investigação do Ministério Público.