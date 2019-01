Exercício físico praticado em 14 unidades do SNS

Projeto-piloto para a promoção de estilos de vida saudável avança quinta-feira com mais de uma centena de profissionais e de três mil doentes crónicos. Iniciativa vai decorrer durante um ano

Intervenção prioritária para as autoridades de saúde, o exercício físico vai ser amplamente promovido no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O projeto-piloto tem início na quinta-feira em 14 unidades, com a participação de mais de uma centena de profissionais e de três mil doentes crónicos. Durante um ano, serão avaliados os ganhos em saúde e o custo-efetividade da recomendação.

Nos Paços do Concelho, em Lisboa, a iniciativa do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral da Saúde (DGS) congrega a participação de vários profissionais. "A intervenção multidisciplinar é coordenada por um médico com formação adicional em medicina desportiva, em colaboração estreita com um profissional do exercício físico, que contará também com o envolvimento de outros profissionais como nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e enfermeiros", explicam os promotores. O objetivo é "aumentar a atividade física, em autonomia, em utentes com doença crónica, através do estabelecimento de um plano individual de atividade física ou a participação num programa de exercício físico estruturado ou supervisionado".

Os dados atuais permitem estimar que quase 75% dos portugueses com mais de 15 anos não atingem as recomendações internacionais de atividade física. Portugal ocupa a 11.ª posição entre os países com maior prevalência de inatividade física no mundo. Um indicador que, literalmente, faz mal à saúde. "A prática de atividade física é um indicador de saúde com robusta evidência científica, quer sob o ponto de vista da prevenção da doença e da promoção da qualidade de vida, quer no contexto da melhor gestão de doenças crónicas", afirmam os especialistas da DGS.

É igualmente verdade que "a inatividade física é um dos fatores de risco modificáveis com maior peso na carga das doenças crónicas não transmissíveis", pelo que "a sua recomendação no SNS é um marco histórico na abordagem ao tratamento, controlo e prevenção das doenças crónicas em Portugal" afirmam os promotores.