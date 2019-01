Duas pessoas morreram por inalação de monóxido de carbono numa lavandaria do Porto

Dois funcionários da lavandaria SUCH, prestadora de serviços hospitalares, junto ao Hospital Magalhães Lemos, morreram, esta quarta-feira, quando estavam a reparar uma caldeira

Dois homens morreram, esta quarta-feira, por inalação de monóxido de carbono, no Hospital Magalhães Lemos, no Porto. Segundo os Bombeiros Sapadores do Porto, chamados ao local pelas 9h50, os dois funcionários da lavandaria SUCH (Serviço de Utilização Comum dos Hospitais), situada nas traseiras do Hospital Magalhães Lemos, estariam “a fazer a reparação de uma caldeira”.

No local estão operacionais do INEM, bem como dos Sapadores e dos Voluntários Portuenses, no total de 21 homens e sete viaturas.