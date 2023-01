Vídeo: É preciso "compreender causas" de inundações como as do Porto para depois intervir, diz ministro

Em menos de duas horas, houve cerca de 250 pedidos de ajuda motivados por várias inundações registadas no sábado no Porto.

Os estragos provocados pelos "rios" que invadiram algumas das principais ruas da cidade eram vísiveis. E as imagens que lembravam as cheias vividas em Lisboa no final do ano passado.

Este domingo, o ministro da Administração Interna afirmou que a intensidade da precipitação e a impermeabilização dos solos "levam a que efeitos das chuvas tragam consigo exigências que tem que conduzir à preparação e resiliência dos territórios".

José Luís Carneiro traça como caminho "compreender e estudar as causas e depois estabelecer as metedologias de intervenção".

"Primeiro é preciso compreender as causas por que se verificaram situações como a que aconteceu no cidade do Porto".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estima que tenha chovido o equivalente a 25 litros de água por metro quadrado em apenas 20 minutos, um fenómeno que motivou a emissão do aviso laranja que estava em vigor e que pode repetir-se este domingo entre as 03:00 e as 15:00, no Porto.

A chuva intensa que está a cair este domingo no Porto não provocou "danos relevantes" durante a madrugada e manhã, estando a decorrer trabalhos de limpeza nas zonas mais afetadas pelo temporal de sábado.

Contactada pela Lusa, fonte da Câmara do Porto disse não existir ainda um balanço dos estragos na cidade, referindo que se mantêm os trabalhos de limpeza e reabilitação do piso na Rua Mouzinho da Silva e zona envolvente, para que seja possível reabrir esta artéria à circulação do trânsito.

A chuva forte inundou no sábado várias ruas, habitações e lojas do Porto, e obrigou a encerrar várias vias ao trânsito e a suspender a circulação na linha amarela do Metro da cidade, tendo mesmo sido necessário encerrar a estação de metro de São Bento, devido às inundações.

Este domingo a rede de metro está a funcionar normalmente e, segundo o oficial de dia do Comando Metropolitano da PSP do Porto, não existe “nenhuma situação de emergência”.