Vídeo: cadeiras, mesas e até uma pessoa foram apanhadas pela força das inundações no Porto

Em menos de duas horas, houve cerca de 250 pedidos de ajuda motivados por várias inundações registadas ao início da tarde deste sábado no Porto. Uma situação ilustrada pela população da cidade que partilhou dezenas de vídeos que mostram os efeitos da chuva forte na cidade.

Cadeiras, mesas, canteiros e até uma pessoa foram apanhados pela força da água que ocupou várias ruas do Porto

Uma situação que apanhou de surpresa quem estava na rua entre as 12:00 e as 14:00 deste sábado e quem filmou o efeito da enchente na Estação de São Bento no Metro do Porto.

São imagens que lembram as cheias vividas em Lisboa no final do ano passado. O que o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia chamou um "volume de água brutal" na zona da Afurada também obrigou ao corte temporário da circulação na linha amarela do Metro do Porto.

A Rua de Mouzinho da Silveira, a Barão de Forrester e a Rua dos Clérigos foram algumas das mais afetadas pelo fluxo intenso da passagem da água, que também foi registado em alguns locais ainda mais inesperados.

Ao longo da tarde, as imagens partilhadas pela população nas redes sociais mostravam os momentos mais impressionantes das cheias que paralisaram várias zonas do porto este sábado.

Mais tarde, eram visíveis os estragos provocados pelos rios que invadiram algumas das principais ruas da cidade.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estima que tenha chovido o equivalente a 25 litros de água por metro quadrado em apenas 20 minutos, um fenómeno que motivou a emissão do aviso laranja que estava em vigor e que pode repetir-se este domingo entre as 03:00 e as 15:00, no Porto.