Vento forte na fileira do vinho: onde vamos parar ninguém sabe ao certo

O clima no sector anda muito agitado: as tempestades vão varrendo os pequenos do mapa e as compras, anexações, tomadas de capital e outras “operações financeiras” vão fazendo com que, no sector, o quadro mais tradicional que conhecemos em tempos não tenha, em breve, qualquer ponto de contacto com a realidade. Diga-se que as entradas de capital e mudanças da titularidade das empresas não significam necessariamente o fim dos projetos. Pode mesmo continuar tudo como conhecemos, as mesmas caras, as mesmas equipas. Lá atrás, a mirar a folha Excel, é que há caras novas que ninguém conhece. O fundo de investimento que tomou, há tempos, conta da Global Wines mudou o perfil dos vinhos? Não! E lá fora, o facto da família Lur Saluces ter vendido o Château d’Yquem retirou qualidade ao vinho? Não! Pode-nos custar ver que há projetos familiares que tremem mas só quem não sabe o que são famílias, heranças e partilhas é que pode achar estranho.

Recentemente, os ventos sopraram forte porque o grupo Fladgate (vinho do Porto) abandonou a ‘conversa da treta’ que não ia entrar nos “vinhos de pasto” como, com algum desdém, chamavam aos vinhos de consumo, e, afinal, compraram a Ideal Drinks, com quintas nos Vinhos Verdes, no Dão e na Bairrada; a Falua adquiriu para já uma empresa familiar no Douro (Quinta de São José) e o Vallado vendeu 50% do capital da empresa a uma outra empresa com interesses em vários sectores da economia, nomeadamente a Barbosa e Almeida; a família Symington entrou nos espumantes Vértice e adquiriu uma quinta em Monção, e o Grupo Mello (dono da Ravasqueira) prepara-se para alargar o investimento no sector dos vinhos. Estamos assim: hoje falamos com uma empresa, está tudo uma maravilha, amanhã afinal foram vendidos. Por este andar, e ainda que ironicamente, quem sabe se a empresa do chá da Gorreana (Açores) não vai comprar 50% da Niepoort (para plantar chá no Douro...), se uma grande empresa de bacalhau não vai comprar a Bacalhôa (por uma questão de similitude de nomes...), se a Casa Santos Lima não fica com mais uma quinta da Sogrape (o erro inicial foi vender a Boavista, a seguir é tudo trocos...), se João Ramos não acabará por vender a quinta da Duorum ao grupo Symington ou à GranVinhos porque há lá muitos javalis ou se a José Maria da Fonseca não abre o capital a novos partners. Paulatinamente e sem grande alarido, os investimentos estrangeiros continuam, brasileiros são vários, belgas, franceses e alemães estão aí e as pequenas courelas, as empresas familiares que não conseguem respirar num ambiente tão sufocante, lá vão vendendo os anéis na esperança de que os dedos não vão a seguir.