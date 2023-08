Aplaudir, aceitar, tolerar e recusar: dicas para beber com prazer

Em tempo de visita papal, a palavra que mais se ouviu foi inclusão. Aqueles milhares e milhares de pessoas, todos queriam incluir, tudo contra a exclusão. É uma boa ideia e, num espírito que se poderia dizer verdadeiramente cristão, temos de dar a mão aos que ainda não entenderam que o vinho faz parte da vida e que, sem ele, a dita vida tem muito menos graça. Assim sendo, o nosso estado de espírito sobre o tema pode dividir-se em quatro parâmetros. Vejamos:

Aplaudir — Todos os que já abandonaram a ideia que os vinhos rosés são de segunda classe e perceberam que atualmente são muito mais bem feitos, muito mais frescos e gastronómicos do que outrora. E que, com a diversidade que temos no mercado, podemos encontrar um rosé para qualquer momento, desde bebida de convívio na esplanada até companheiro à mesa para peixe e marisco. Aplaudir ainda todos os que já se deixaram converter ao Porto tónico, a tal bebida de verão com muito menos álcool do que o gin. Não é a mesma coisa (gosto muito de gin tónico...) mas pode ser uma alternativa a quem quer algo pouco alcoólico;