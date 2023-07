As melhores sugestões de vinhos para o verão

Hoje estamos num registo diferente, falamos de produtores mas não falamos de vinho. Também nos referimos a produtos de três regiões diferentes. Se começarmos de norte para sul, vamos reter a atenção no vermute que a casa Poças colocou no mercado. Prática antiga de algumas casas de vinho do Porto (onde a Poças também se incluía), o vermute conheceu há alguns anos um renascimento, uma moda que veio substituir a ‘maluquice’ do gin. Diz quem sabe que esta nova tendência pegou, ‘de estaca’ em Espanha mas este movimento não foi seguido entre nós. Também por isso este vermute da Poças ganha mais interesse. A base com que é feito é o vinho do Porto branco, aromatizado depois com essências de ervas e frutas das quintas que a empresa tem no Douro. Clássica bebida de aperitivo, servido com gelo e uma folha de hortelã, é uma bebida refrescante e muito bem conseguida.

Na Bairrada, Mário Sérgio já fez um abafado com a casta Bical mas agora aposta na Baga: ao mosto que iniciou a fermentação adiciona-se aguardente, o que faz parar o processo fermentativo. Também se poderia ter adicionado a aguardente ainda antes de iniciada a fermentação mas, nesse caso, estaríamos a falar de jeropiga e não de abafado. Resulta moderadamente doce. Bebe-se sem mais acompanhamento, à temperatura ambiente ou levemente refrescado. Em prova cega pode dar resultados totalmente inesperados, como pude comprovar.