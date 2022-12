Como, por artes mágicas, se transforma 24 garrafas em 452

Os preços dos vinhos andam avariados. Agora não há quem não ache que o seu topo de gama ou custa €200 ou então não se é ninguém no mercado. O assunto já foi aqui abordado por diversas vezes mas a verdade é que o movimento não pára. E são já tantos que, para esta comparação que agora fiz, tive de limitar a minha escolha a vinhos de €160 ou mais por garrafa, um valor altíssimo que, ainda assim, reuniu 24 vinhos. Como se pode comparar, com o valor desses 24 vinhos é possível constituir uma bela adega com 452 garrafas, muitas delas a 12 exemplares por marca mas também algumas a 18 e 24 exemplares. Pode dizer-se que não é a mesma coisa e que não são produtos comparáveis. Nalguns não serão mas, noutros, uma prova cega poderia trazer boas surpresas para os baratos e desgostos para os caros. Sem história e sem passado, um vinho muito caro não é mais do que pura especulação, a que alguns consumidores gostam de aderir. Os outros vão beber muito bons vinhos a preços cordatos. Os preços foram consultados na net e em algumas das principais garrafeiras; em alguns casos foram arredondados com mais um cêntimo para dar um valor mais certo.

