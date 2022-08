No que respeita ao vinho, o que nos podem ensinar as vinhas velhas em períodos de seca tão intensa?

As notícias sobre a seca são assustadoras. Já não dizem respeito apenas a Portugal, antes todo o Sul da Europa está a debater-se com o problema gravíssimo da falta de água. Por cá todos assobiam para o lado quando se fala do que deveriam ser duas prioridades absolutas: empresas de dessalinização de água do mar e condutas de transvase de água de umas barragens para outras. Nomeadamente no Sul do país (o Douro ainda tem a água do rio...), a situa­ção pode agravar-se de tal forma que, quando faltar a água do Alqueva para rega, a extensão enorme de olivais intensivos e amendoais pode morrer... em 15 dias.

