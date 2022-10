Vinhos: tanta novidade, tanta confusão

Os três vinhos que constituem a sugestão desta semana poderão ser novidade para os leitores. Esta frase poderia ser aqui escrita, digamos, semana sim semana não, tal a frequência com que as marcas novas chegam ao mercado. Um consumidor que chega a uma garrafeira depara-se com uma quantidade enorme de marcas que nunca ouviu falar, algo semelhante ao que nos pode acontecer a todos perante uma prateleira de vinhos de um qualquer free shop de aeroporto. Ao ver tanto vinho de marca que ignora, o comprador pode interrogar-se sobre o significado de tanta novidade: será que isto demonstra a vitalidade do sector? Ou será que o produtor não conseguiu vender o seu vinho e arranjou uma marca nova para tentar reposicionar-se no mercado? Estas e outras questões são válidas e possíveis.

Acredito que nos cursos de marketing se fale no conceito de fidelização do consumidor a uma marca ou a um nome que lhe é familiar e aos quais atribui o papel de vinho-âncora. São estes os vinhos que, em momentos de dúvida, ajudam o consumidor na escolha, nomeadamente na restauração. É verdade que esses vinhos ainda existem, desde o Planalto ao Periquita, do Catarina ao Conde Vimioso, mas a dispersão de marcas pode tornar tudo mais confuso. Alguns produtores são exímios criadores de marcas, apesar de toda a gente se queixar que é muito difícil registar uma marca nova ou um nome que ainda não tenha sido descoberto. O verdadeiro campeão é a Casa Santos Lima, que tem mais de 100 marcas e, com muita frequência, chegam-nos mais rótulos novos para provar. Este produtor, que vende quase tudo no estrangeiro, cria marcas em função do importador, mas, como pequenas quantidades também se vendem cá, é a grande confusão.