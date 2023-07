Os melhores altifalantes são assim: “aparelhos fiéis, possantes e transparentes para que tudo soe como uma boa ilusão do som real”

Vítor Almeida, antigo baixista de Victor Gomes e os Gatos Negros, dá a receita para quem quer entrar no mundo dos audiófilos: “Para ouvir boa música, precisamos de aparelhos fiéis, possantes e transparentes para que tudo soe como uma boa ilusão do som real”, diz a meio de uma visita a uma mostra de lojas da especialidade, em Lisboa.

As palavras do baixista que entretanto evoluiu para empresário, dificilmente, serão novidade para Rui Carrasco, gestor da loja Kami Katsu, que se divide entre solicitações de clientes durante audições de alta-fidelidade, num formato de miniconcertos, que dão protagonismo a aparelhagens sobre palcos improvisados. Ao final do dia, o revendedor de sistemas de som, descreve tudo o que um audiófilo tenta evitar: “As pessoas passaram a ouvir a gravação que vem de outra gravação que por sua vez já vem de outra gravação qualquer e que é transmitida por Bluetooth por um telemóvel. Os consumidores deixaram de ser exigentes. Os fabricantes que garantiam essa qualidade vão desaparecendo ou sendo comprados. Quanto mais caro se vender algo com menos coisas lá dentro, melhor é para os fabricantes que ficam.”

