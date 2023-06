Os duplos da Doppl: ‘startup’ portuguesa quer disseminar gémeos digitais pela internet

A Doppl está sediada em Portugal, mas já desencadeou um pequeno furor no mercado anglo-saxónico, após notícias na “Forbes” e na BBC. E tudo devido a uma nova plataforma que permite criar réplicas digitais de pessoas tendo por base fotos, imagens, textos e áudios que pretendem recriar a personalidade e o histórico da pessoa em causa. Para arranque da nova ferramenta geradora de réplicas conhecidas por Doppls, a nova empresa conta com uma parceria com a plataforma Royaltiz, que pretende ligar celebridades e desportistas a uma comunidade de mais de 120 mil utilizadores. Khabib Nurmagomedov, Vinicius JR ou Eduardo Camavinga são alguns dos nomes presentes na Royalitz que poderão vir a contar com gémeos digitais para gerar novas formas de interação, ao mesmo tempo que pretendem garantir fidedignidade na mensagem que passam nos diálogos com o público. Os Doppls recorrem a inteligência artificial e blockchain e pressupõem a decisão voluntária do utilizador em ceder imagens, sons ou textos (por exemplo, e-mails e ou mensagens de telemóvel) para criarem as réplicas digitais, que podem ser usadas em qualquer app ou software para criar uma nova via de comunicação com clientes ou apenas amigos.

