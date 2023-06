O iOS está quase na maioridade

Costuma dizer olá à Siri? Pois com o iOS 17, a assistente digital da Apple passa a “acordar” e a dar prova de prontidão nas respostas com um simples “Siri”, em vez de obrigar a dizer “Hey Siri”. É um pormenor, entre outros que a Apple desenhou para o novo sistema operativo que vai estar disponível para descarregar, na versão definitiva, em setembro. Os fãs das mensagens áudio vão finalmente entender-se com os fãs da escrita através da transcrição automática de mensagens de voz, que se chama Live Voicemail. No Facetime, as mensagens gravadas em vídeo também prometem animar o dia. Em contrapartida, nas mensagens escritas, estreia a opção que confirma que alguém está bem e chegou ao destino previsto, e o corretor automático passa a beneficiar de inteligência artificial generativa (tal como o ChatGPT) para fazer emendas mais certeiras. Há uma nova funcionalidade que permite eliminar automaticamente mensagens com códigos e passwords de uso único. E os mais arrumadinhos passam a poder personalizar imagens associadas a cada contacto arquivado na agenda, enquanto os mais atarefados que não podem dar-se ao luxo de ter o telemóvel fora do campo de visão passam a beneficiar da versão StandBy que destaca aplicações atualizadas em tempo real (os widgets) enquanto o telemóvel carrega. Por fim, nota para o AirDrop, que facilita a partilha de ficheiros, e para o NameDrop, que também usa as redes sem fios para passar contactos. O iOS17 é compatível com modelos posteriores ao iPhone XS.

