Lenovo reforça a oferta na realidade virtual: o segmento começa a aquecer, com a Apple a mostrar novidades

O patrão quer investir em realidade virtual? Então, os óculos ThinkReality VRX, da Lenovo, são uma opção a ter em conta, já a partir da estreia em junho. Depois de a Sony lançar os PlayStation VR2 para o segmento de entretenimento, a Lenovo respondeu com os novos óculos que pretendem funcionar como posto avançado do metaverso empresarial, que combina realidade ‘real’ e realidade virtual. Ambos os modelos apostam na tecnologia pass-through ao taparem os olhos com ecrãs que mostram o que as câmaras na face externa captam à medida que se movimenta a cabeça.

