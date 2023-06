A ‘chatbot’ chegou à Administração Pública: fala e escreve em português

A Administração Pública deu o primeiro passo rumo à inteligência artificial generativa com a estreia de uma chatbot que percebe português escrito e falado, e produz respostas por escrito ou em síntese de voz. A nova chatbot, disponível no portal ePortugal, ainda não tem nome, e surge com um avatar de aparência feminina. Os mentores do projeto preveem trabalhar na “humanização” da nova chatbot que está disponível tanto para computador como para telemóvel — e eventualmente esse trabalho poderá levar ao batismo da entidade que, até ver, é conhecida por Assistente Virtual.

Também se prevê que a fisionomia possa alterar com contributos dos utilizadores. A iniciativa da Agência para a Modernização Administrativa (AMA) contou com o apoio de Microsoft, Defined.ai, e DareData Engineering. A nova assistente foi criada com GPT 3.5, que está na origem do ChatGPT, da OpenAI. De momento, a chatbot está apenas conectada à base de dados da Chave Móvel Digital, que foi “enriquecida” com questões e respostas originadas pelos cidadãos. Atualmente, já há questões relacionadas com a Carta de Condução que podem ser respondidas também pela nova Assistente Virtual. A chatbot entende castelhano e inglês — mas nestes casos, só responde por escrito, depois de traduzir a informação que consta nas bases de dados. A Assistente Virtual segue agora para um teste de dois meses, mas a expectativa da AMA é expandir esta ferramenta aos vários serviços da Administração Pública.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.