Pode uma bicicleta ser esperta? A ebii não tem mudanças, mas tem inteligência artificial

Com 16 kg de peso, a ebii distingue-se pela bateria amovível que pode ser usada para carregar outros dispositivos, mas também tem sensores que permitem dispensar o uso de mudanças, ao adaptarem a reação da bicicleta à potência exercida sobre os pedais. Em vez do tradicional “garfo”, a roda da frente tem como suporte um espigão único lateral. Nos fatores que ajudam a fazer a diferença, encontram-se também os sensores anticolisão que lançam alertas quando outros veículos ou pessoas estão a uma distância reduzida. Através de comunicações por Bluetooth com o telemóvel, a ebii promete um misto de conveniência e paz de espírito aos proprietários ao ativar o bloqueio de segurança quando o utilizador se afasta e proceder ao desbloqueio quando se aproxima. A iluminação circundante e os pneus que a Acer garante serem à prova de furo também são dois dados a ter em conta na hora de pedalar esta nova máquina. Limitadas por lei aos 25 quilómetros por hora, as ebii contam com um motor elétrico de 250 Watts e um binário de 40 newtons-metro. A app ebiiGo promete fornecer todo o apoio no que toca a percursos e localização durante a viagem. Há ainda um alarme que avisa o proprietário remotamente caso alguém tente usar a bicicleta. O quadro é de liga de alumínio. Preço: €1999. b

