LG lançou nova fornada de televisores AMOLED: são capazes de reconhecer objetos e rostos

Os televisores, disponíveis em diferentes dimensões, estreiam uma nova plataforma webOS, que conta com secções específicas de serviços de música, trabalho a partir de casa e notificações de desporto. Enquanto o novo processador α9 AI Gen6 merece destaque pela inteligência artificial, a tecnologia AI Picture Pro, que identifica a cada momento objetos mais relevantes ou rostos de pessoas, procede a um tratamento de imagem que privilegia a nitidez ou a tridimensionalidade. Por sua vez, a funcio­nalidade OLED Dynamic Tone Mapping Pro, que divide em tempo real cada imagem em 20 mil blocos, promete otimizar a relação entre escuridão e brilhos. A inteligência artificial também deu uma ajuda no som, permitindo que os novos televisores da LG passem a contar com tecnologia surround 9.1.2, em modo virtual, a partir das colunas do televisor. A LG recorda ainda que a gama de OLED evo G3 conta com a inovação Brightness Booster Max, que prevê aumentos de brilho até 70%, através de um mapeamento feito píxel a píxel.

