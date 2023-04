Inteligência compacta para quem gosta de filmar

AZV-E1 foi desenhada para despertar o interesse de quem gosta de filmar e valoriza um sensor da categoria full frame de 35 milímetros, que promete maior contraste. A Sony garante tratar-se do corpo de câmara “mais compacto e leve do mundo”, e esse pode ser um fator a ter em conta para quem produz vídeos, em itinerância, para YouTube, Reels ou TikTok. A nova câmara da Sony está habilitada a captar imagens em ultra-alta resolução (4K) a 60 diagramas por segundo e distingue-se pelas ferramentas que facilitam a captação de cenas com pessoas ou objetos em movimento. Segundo a Sony, a nova câmara está apta a distinguir humanos e animais, além de detetar pássaros, insetos, carros ou aviões — e faz enquadramentos automáticos quando precisa de destacar uma pessoa que acompanha os diferentes movimentos. O sensor conta com 12,1 megapíxeis. A ZV-E1 recorre à inteligência artificial para acompanhar o movimento das pessoas e adaptar o autofoco em tempo real. As imagens são processadas pelo chip Bionz XR e um botão analógico permite ativar na hora o efeito bokeh. A veia cinéfila pode ser explorada nas funcionalidades de Cinematic Vlog, que permitem recriar nas imagens o ambiente próprio do cinema, com afinações relativas à cor da pele e do foco da imagem, entre outros fatores. Está equipada com uma alavanca que facilita o uso do zoom, e de um microfone de três cápsulas, que está preparado para minimizar ruídos e vento, em filmagens no exterior. Tem ecrã tátil. Preço: €2700.

