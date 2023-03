A sorte de ser 13: Xiaomi lança telemóveis com tecnologia Leica

Nem toda a gente pode dizer que entrou numa loja para comprar um telemóvel e saiu de lá com uma impressora, mas é isso que se espera nos primeiros tempos de venda do Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. A Xiaomi reforçou a estratégia comercial com a oferta de uma impressora para fotografias (que custa €159,99 fora de promoção) para captar a atenção para os dois novos telemóveis.

Também foi anunciado o Xiaomi 13 Lite, mas não tem direito a impressora — e também não tem gravação de imagens com tecnologia Dolby Vision nem lentes Leica que distinguem os outros dois dispositivos. No caso do Pro, a piscadela de olho aos profissionais é mais notória, com a possibilidade de tirar partido de ferramentas de edição de imagens da Adobe. Ambos os terminais têm processador Snapdragon 8 de segunda geração, da Qualcomm, e ecrãs com taxas de resposta de 120 Hertz.