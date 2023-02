Hisense aposta em colunas para amantes de karaoke e aspirantes a DJ

O vizinho do 4º esquerdo não está a ouvir bem? Talvez não seja a forma mais convencional para testar os 300 Watts de potência da nova coluna Party Rocker One Plus Speaker, da Hisense, mas seguramente que ajuda a ter uma ideia de como os sons de baixas frequências saem melhorados com a funcionalidade Bass Boost, ou das variações possíveis entre os cinco modos de equalização de som.

A nova coluna da Hisense tem dois microfones incorporados — e os fãs de karaoke seguramente vão valorizar essa inclusão para dar largas à voz. Por seu turno, os aspirantes a disc-jockeys podem tirar partido de funcionalidades específicas e também dos cinco efeitos luminosos, que ajudam a reforçar ambientes de festa. De notar ainda que a coluna conta com um voice fader que permite calibrar as trilhas relacionadas com a voz. A Party Rocker One Plus Speaker está habilitada a conectar-se por Bluetooth a telemóveis e outros dispositivos que permitam reproduzir música — mas não comunica por Wi-Fi. Em alternativa também é possível conectar uma pen USB com as músicas que se pretende escutar.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.