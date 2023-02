Acer reforça oferta com três portáteis acessíveis para estudantes

A linha TravelMate já tem no nome o apelo à mobilidade, mas a Acer acredita que também pode ser o ponto de partida para o estudo. A marca asiática agendou para março o lançamento de três modelos de portáteis na família TravelMate com o propósito de chegar a diferentes perfis de estudantes. Acer TravelMate B5 14 tem um ecrã de Alta Resolução de 36 centímetros ou 14 polegadas e conta com câmara adicional com tecnologia HDR e microfones digitais.

