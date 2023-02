Todos aspiramos ao descanso: aspiradores robóticos estão a tomar as nossas casas

Quem nunca viu um robô à beira do precipício, que se prepare: o autómato começa por deslizar até à proximidade do declive e... quase sempre, evita o desfecho fatal, mesmo no limiar da queda. Nem o mais vetusto dono de casa se livra da emoção na primeira vez que se depara com um aspirador robótico nas imediações de um desfiladeiro com declives de 20 centímetros a que os humanos chamam escadas, mas estas máquinas já têm inteligência suficiente para reconhecer os perigos que se escondem numa habitação. Talvez por isso não falta quem os batize. “Há quem lhes chame ‘Bóbi’, e também há quem lhes chame ‘António’, talvez porque estes robôs ajudam as pessoas na limpeza da casa”, explica Tiago Antunes, gestor de formação, da Xiaomi.

Em 1996, a Electrolux garantiu o pioneirismo do segmento e uma luzidia referência na Wikipédia com um robô que apareceu em programas de TV futuristas — mas chocava demasiadas vezes no caos doméstico para ser um sucesso. Como sempre, o futuro chegou: e desta vez os aspiradores já sabem bem para aquilo que são feitos.