É hora de tirar os cabos da TV

Há o OLED TV M3; e há a box Zero Connect — e os dois juntos compõem a mais recente novidade da LG. A marca coreana pretende facilitar arrumos e decoração da sala de estar com uma pequena caixa que funciona como interface para os diferentes cabos e conexões de redes sem fios que ‘abastecem’ o novo televisor M3 de vídeos.

Além de apta a cumprir ordens ditadas por voz, esta nova box dispõe também de antenas que giram ou assumem as inclinações mais adequadas para otimizar as comunicações sem fios com o televisor, que até poderá estar distante. Além de suportar transmissões de vídeo de ultraelevada resolução (4K) com taxas de refrescamento de imagem de 120 Hertz, o novo interface facilita a conexão com colunas de som sem fios. Ainda no que toca às transmissões sem fios: a LG desenvolveu um algoritmo que leva as comunicações a contornarem pessoas e obstáculos em ambiente doméstico.